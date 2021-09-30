Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haber... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,053269
|-0,17
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,098432
|-0,16
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,031769
|-0,10
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,962312
|-0,07
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,072476
|-0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,970926
|-3,93
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,944545
|-3,69
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,812863
|-3,58
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,971911
|-3,52
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,038777
|-1,87
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,103962
|-1,64
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,152301
|-0,98
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|179,961431
|-0,82
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,104261
|-0,61
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,069288
|-0,61
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,959439
|-2,11
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,106319
|-1,27
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,846999
|-1,27
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,034411
|-1,16
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,023444
|-1,10
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,981309
|-0,35
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,249458
|-0,34
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,065213
|-0,33
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,006121
|-0,31
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,885189
|-0,30
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,729839
|-3,81
|QNB Finans Portföy Altın Fonu
|1,010193
|-0,37
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,068695
|-0,35
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,114980
|-0,35
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,040406
|-0,35
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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