Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,053269 -0,17 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,098432 -0,16 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,031769 -0,10 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,962312 -0,07 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,072476 -0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,970926 -3,93 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,944545 -3,69 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,812863 -3,58 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,971911 -3,52 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,038777 -1,87 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,103962 -1,64 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,152301 -0,98 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 179,961431 -0,82 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,104261 -0,61 Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,069288 -0,61 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,959439 -2,11 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,106319 -1,27 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,846999 -1,27 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,034411 -1,16 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 1,023444 -1,10 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,981309 -0,35 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,249458 -0,34 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,065213 -0,33 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,006121 -0,31 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,885189 -0,30 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,729839 -3,81 QNB Finans Portföy Altın Fonu 1,010193 -0,37 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,068695 -0,35 TEB Portföy Altın Fonu 0,114980 -0,35 Fiba Portföy Altın Fonu 0,040406 -0,35 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri QNB Finansbank'a borcu olanlar dikkat! Dev banka tahsili gecikmiş alacaklarını sattı Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika haberi | Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler