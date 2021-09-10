Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,575595-0,18Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,857092-0,08Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,575595
|-0,18
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,857092
|-0,08
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,239212
|-0,06
|TEB Portföy Borç. Araç. Fonu
|23,290227
|-0,02
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,269750
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016361
|-0,93
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,066991
|-0,76
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,062870
|-0,40
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,987551
|-1,02
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,148243
|-0,26
|Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|1,933638
|-0,25
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,808781
|-0,23
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,024070
|-0,07
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,835897
|-0,07
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Phillip Portföy Para Piyasası Fonu
|1,000892
|-0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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