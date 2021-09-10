Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,575595-0,18Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,857092-0,08Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,575595 -0,18 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,857092 -0,08 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,239212 -0,06 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 23,290227 -0,02 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,269750 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016361 -0,93 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,066991 -0,76 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,062870 -0,40 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,987551 -1,02 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,148243 -0,26 Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 1,933638 -0,25 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,808781 -0,23 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,024070 -0,07 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 42,835897 -0,07 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Phillip Portföy Para Piyasası Fonu 1,000892 -0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara