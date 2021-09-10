Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,575595-0,18Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,857092-0,08Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,575595-0,18
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,857092-0,08
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,239212-0,06
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu23,290227-0,02
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,269750-0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,016361-0,93
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,066991-0,76
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,062870-0,40
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,987551-1,02
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,148243-0,26
Fiba Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon1,933638-0,25
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,808781-0,23
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,024070-0,07
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Altın BYF42,835897-0,07
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Phillip Portföy Para Piyasası Fonu1,000892-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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