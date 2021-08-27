Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,051006-0,38İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,094008-0,37QNB Finans Portföy Euro. Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,051006 -0,38 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,094008 -0,37 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,102389 -0,23 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,068891 -0,22 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,252689 -0,22 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016034 -0,97 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,002908 -0,92 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042137 -0,78 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,101798 -0,78 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,010893 -0,77 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) 1,023149 -2,01 Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF 1,016851 -1,71 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,140407 -0,96 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 3,023611 -0,91 Inveo Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,120271 -0,83 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,912086 -0,98 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuk. Yönelik Değ. Öz. Fon 0,030361 -0,97 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,118430 -0,77 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 0,924813 -0,72 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,587626 -0,61 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,409318 -0,57 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,934444 -0,55 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,219335 -0,55 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,842932 -0,52 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,984783 -0,45 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,112389 -0,56 İş Portföy Altın Fonu 0,051649 -0,55 Ak Portföy Altın Fonu 0,106321 -0,55 Deniz Port. Altın Fonu 0,057479 -0,55 Garanti Portföy Altın Fonu 0,132205 -0,55 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara