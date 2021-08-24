Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,095232-0,78İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,069573-0,76Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,095232-0,78
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,069573-0,76
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,813991-0,75
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu3,099900-0,74
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,075126-0,73
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,103422-0,53
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,049125-0,08
ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,033579-0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,063750-0,27
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,071960-0,07
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,125439-0,72
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,499243-0,38
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,064995-0,25
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,097252-0,17
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,272384-0,10
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,649849-0,81
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,342320-0,73
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,033276-0,70
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,487968-0,51
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,950282-0,41
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,113313-0,44
İş Portföy Altın Fonu0,052062-0,42
Ak Portföy Altın Fonu0,107187-0,41
Deniz Port. Altın Fonu0,057948-0,41
Garanti Portföy Altın Fonu0,133278-0,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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