Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,095232-0,78İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,069573-0,76Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,095232
|-0,78
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,069573
|-0,76
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,813991
|-0,75
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|3,099900
|-0,74
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,075126
|-0,73
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,103422
|-0,53
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,049125
|-0,08
|ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,033579
|-0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,063750
|-0,27
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,071960
|-0,07
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,125439
|-0,72
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,499243
|-0,38
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,064995
|-0,25
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,097252
|-0,17
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,272384
|-0,10
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,649849
|-0,81
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,342320
|-0,73
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,033276
|-0,70
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,487968
|-0,51
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,950282
|-0,41
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,113313
|-0,44
|İş Portföy Altın Fonu
|0,052062
|-0,42
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,107187
|-0,41
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,057948
|-0,41
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,133278
|-0,41
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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