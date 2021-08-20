Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,235351-0,17HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,567310-0,11Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,235351-0,17
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,567310-0,11
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,844345-0,11
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu189,160818-0,06
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,031120-0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,033249-2,26
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,015395-1,10
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042424-0,91
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu0,972158-0,62
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,030537-0,61
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,088992-1,42
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,888129-1,36
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,093055-1,33
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,046896-1,32
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,769371-1,30
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,686497-0,96
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon0,906869-0,83
HSBC Portföy Değ. Fon156,740141-0,80
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon0,979116-0,74
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,880925-0,68
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,411333-1,45
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,536922-1,09
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,202491-0,81
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,673234-0,79
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,444256-0,69
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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