Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,235351-0,17HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,567310-0,11Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,235351 -0,17 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,567310 -0,11 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,844345 -0,11 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 189,160818 -0,06 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,031120 -0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,033249 -2,26 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015395 -1,10 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042424 -0,91 TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu 0,972158 -0,62 Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,030537 -0,61 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,088992 -1,42 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,888129 -1,36 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093055 -1,33 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046896 -1,32 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,769371 -1,30 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,686497 -0,96 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 0,906869 -0,83 HSBC Portföy Değ. Fon 156,740141 -0,80 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 0,979116 -0,74 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,880925 -0,68 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,411333 -1,45 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,536922 -1,09 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,202491 -0,81 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,673234 -0,79 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,444256 -0,69 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara