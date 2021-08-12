Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,030897-0,32Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,045555-0,29İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,030897-0,32
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,045555-0,29
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,052249-0,23
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu3,218412-0,08
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,075853-0,07
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,020965-1,09
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,347647-0,72
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,899281-0,62
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,562004-0,56
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,935213-0,38
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,133759-2,82
Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF14,854540-2,64
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,772311-2,61
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF19,292765-2,58
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,620076-2,47
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,642985-2,24
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,072497-1,42
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,250855-1,31
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,341070-1,28
HSBC Portföy Değ. Fon155,468791-1,07
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,991013-2,13
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,401968-2,05
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,515833-1,99
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,641333-1,40
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,195523-1,39
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ak Portföy Altın Fonu0,106054-0,40
TEB Portföy Altın Fonu0,112111-0,38
Garanti Portföy Altın Fonu0,131906-0,38
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,045321-0,38
Deniz Port. Altın Fonu0,057344-0,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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