Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,030897-0,32Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,045555-0,29İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,030897
|-0,32
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,045555
|-0,29
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,052249
|-0,23
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|3,218412
|-0,08
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,075853
|-0,07
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,020965
|-1,09
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,347647
|-0,72
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,899281
|-0,62
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,562004
|-0,56
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,935213
|-0,38
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,133759
|-2,82
|Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF
|14,854540
|-2,64
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|18,772311
|-2,61
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|19,292765
|-2,58
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|19,620076
|-2,47
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,642985
|-2,24
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,072497
|-1,42
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,250855
|-1,31
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,341070
|-1,28
|HSBC Portföy Değ. Fon
|155,468791
|-1,07
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,991013
|-2,13
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,401968
|-2,05
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,515833
|-1,99
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,641333
|-1,40
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,195523
|-1,39
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,106054
|-0,40
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,112111
|-0,38
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,131906
|-0,38
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,045321
|-0,38
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,057344
|-0,38
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500