Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberleri... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,030897-0,32Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,045555-0,29İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,030897 -0,32 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,045555 -0,29 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,052249 -0,23 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 3,218412 -0,08 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,075853 -0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,020965 -1,09 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,347647 -0,72 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,899281 -0,62 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,562004 -0,56 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,935213 -0,38 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,133759 -2,82 Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF 14,854540 -2,64 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 18,772311 -2,61 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 19,292765 -2,58 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 19,620076 -2,47 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,642985 -2,24 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,072497 -1,42 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,250855 -1,31 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,341070 -1,28 HSBC Portföy Değ. Fon 155,468791 -1,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,991013 -2,13 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,401968 -2,05 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,515833 -1,99 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,641333 -1,40 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,195523 -1,39 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,106054 -0,40 TEB Portföy Altın Fonu 0,112111 -0,38 Garanti Portföy Altın Fonu 0,131906 -0,38 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,045321 -0,38 Deniz Port. Altın Fonu 0,057344 -0,38 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara