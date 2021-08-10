Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,563279-0,28
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,839178-0,27
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,233886-0,27
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,527381-0,20
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,027599-0,14
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,045998-2,71
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,007589-2,38
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,859887-2,19
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,044781-2,14
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,034757-2,07
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,045806-0,82
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,557117-0,80
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,091058-0,77
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,812186-0,75
Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF15,266741-0,44
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon9,342606-0,15
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,023587-0,15
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,086157-0,14
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,930640-0,12
İş Portföy Üç. Değ. Fon1,825261-0,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,236797-1,66
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,960477-1,66
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,064382-1,64
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,995983-1,56
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,863665-1,50
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF42,154198-3,36
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,067971-1,72
Fiba Portföy Altın Fonu0,039938-1,72
QNB Finans Portföy Altın BYF42,295525-1,69
Inveo Portföy Altın Fon1,016700-1,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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