Son dakika haberleri... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,563279
|-0,28
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,839178
|-0,27
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,233886
|-0,27
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|8,527381
|-0,20
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,027599
|-0,14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,045998
|-2,71
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,007589
|-2,38
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,859887
|-2,19
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,044781
|-2,14
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034757
|-2,07
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,045806
|-0,82
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,557117
|-0,80
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091058
|-0,77
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,812186
|-0,75
|Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF
|15,266741
|-0,44
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|9,342606
|-0,15
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,023587
|-0,15
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,086157
|-0,14
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,930640
|-0,12
|İş Portföy Üç. Değ. Fon
|1,825261
|-0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,236797
|-1,66
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,960477
|-1,66
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,064382
|-1,64
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,995983
|-1,56
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,863665
|-1,50
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|42,154198
|-3,36
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,067971
|-1,72
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039938
|-1,72
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|42,295525
|-1,69
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,016700
|-1,68
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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