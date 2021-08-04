Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,101108-0,81Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,101108-0,81
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,250642-0,79
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu3,131082-0,69
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,068397-0,68
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu3,054362-0,67
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,034463-2,81
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,710507-1,79
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,016381-1,52
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,082794-1,12
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,044870-0,93
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,067323-1,03
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,146054-0,79
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,100649-0,68
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,715081-0,49
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,070869-0,45
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,906185-2,29
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,958469-1,76
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,029608-1,04
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,762656-0,95
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,095345-0,91
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,226062-1,03
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,944157-0,97
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,848451-0,88
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,983770-0,87
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,064028-0,77
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,039618-1,52
Deniz Port. Altın Fonu0,057770-1,00
Garanti Portföy Altın Fonu0,132894-0,99
Ak Portföy Altın Fonu0,106877-0,99
İş Portföy Altın Fonu0,051933-0,98

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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