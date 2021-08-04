Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,101108-0,81Yapı Kredi Port. Eur.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,101108
|-0,81
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,250642
|-0,79
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|3,131082
|-0,69
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,068397
|-0,68
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|3,054362
|-0,67
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034463
|-2,81
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,710507
|-1,79
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016381
|-1,52
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,082794
|-1,12
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044870
|-0,93
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,067323
|-1,03
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,146054
|-0,79
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,100649
|-0,68
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|6,715081
|-0,49
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,070869
|-0,45
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,906185
|-2,29
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,958469
|-1,76
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,029608
|-1,04
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,762656
|-0,95
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,095345
|-0,91
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,226062
|-1,03
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,944157
|-0,97
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,848451
|-0,88
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,983770
|-0,87
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,064028
|-0,77
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039618
|-1,52
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,057770
|-1,00
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,132894
|-0,99
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,106877
|-0,99
|İş Portföy Altın Fonu
|0,051933
|-0,98
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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