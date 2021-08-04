Son dakika haberleri! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Gelen son dakika haberlerine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,101108-0,81Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,101108 -0,81 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,250642 -0,79 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 3,131082 -0,69 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,068397 -0,68 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 3,054362 -0,67 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034463 -2,81 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,710507 -1,79 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016381 -1,52 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,082794 -1,12 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044870 -0,93 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,067323 -1,03 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,146054 -0,79 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,100649 -0,68 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6,715081 -0,49 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,070869 -0,45 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,906185 -2,29 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,958469 -1,76 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,029608 -1,04 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,762656 -0,95 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,095345 -0,91 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,226062 -1,03 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,944157 -0,97 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,848451 -0,88 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,983770 -0,87 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,064028 -0,77 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,039618 -1,52 Deniz Port. Altın Fonu 0,057770 -1,00 Garanti Portföy Altın Fonu 0,132894 -0,99 Ak Portföy Altın Fonu 0,106877 -0,99 İş Portföy Altın Fonu 0,051933 -0,98 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk Altının kilogramı 487 bin liraya yükseldi Altın yatırımcısını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor! Gram son üç ayın en düşük seviyesini gördü Altın satışında güven sorununu ortadan kaldıracak! İstanbul Kuyumcular Odası'ndan "güvenCE Etiketi"