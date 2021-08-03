En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,06 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,44 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu", yüzde 1,43 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.