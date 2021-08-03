En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,06 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,44 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu", yüzde 1,43 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,06 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,44 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu", yüzde 1,43 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,016634-3,06
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,068102-1,44
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,064526-1,43
TEB Portföy Altın Fonu0,114069-1,41
HSBC Portföy Altın Fonu4,045475-1,40
Garanti Portföy Altın Fonu0,134222-1,39
Deniz Port. Altın Fonu0,058351-1,39
Inveo Portföy Altın Fon1,019275-1,39
Ak Portföy Altın Fonu0,107942-1,39
İş Portföy Altın Fonu0,052448-1,38

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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