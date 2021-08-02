Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,069055
|-0,95
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,728369
|-0,93
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,347217
|-0,92
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,094374
|-0,91
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|3,155670
|-0,91
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,786728
|-1,84
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,061171
|-1,28
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,095019
|-1,27
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,107252
|-1,22
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,102114
|-1,21
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,147234
|-2,04
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,101378
|-1,87
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,139913
|-1,60
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,068040
|-1,38
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,071213
|-1,21
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,928965
|-2,18
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,973846
|-1,84
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|0,980248
|-1,59
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,062214
|-1,51
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,162848
|-1,37
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,631708
|-0,95
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,033028
|-0,95
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,320944
|-0,82
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,476936
|-0,46
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,989543
|-0,26
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|44,697502
|-1,26
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,383713
|-0,68
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,449383
|-0,63
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,033650
|-0,25
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,069098
|-0,24
???????
???(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
Haber Yorumları
500