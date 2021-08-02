Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,069055-0,95
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,728369-0,93
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,347217-0,92
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,094374-0,91
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu3,155670-0,91
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,786728-1,84
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,061171-1,28
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,095019-1,27
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,107252-1,22
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,102114-1,21
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,147234-2,04
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,101378-1,87
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,139913-1,60
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,068040-1,38
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,071213-1,21
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,928965-2,18
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,973846-1,84
İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon0,980248-1,59
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,062214-1,51
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,162848-1,37
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,631708-0,95
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,033028-0,95
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,320944-0,82
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,476936-0,46
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,989543-0,26
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF44,697502-1,26
QNB Finans Portföy Altın BYF43,383713-0,68
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,449383-0,63
Inveo Portföy Altın Fon1,033650-0,25
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,069098-0,24
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???(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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