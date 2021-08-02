Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,069055 -0,95 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,728369 -0,93 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,347217 -0,92 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,094374 -0,91 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 3,155670 -0,91 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,786728 -1,84 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,061171 -1,28 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,095019 -1,27 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,107252 -1,22 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,102114 -1,21 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,147234 -2,04 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,101378 -1,87 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,139913 -1,60 Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,068040 -1,38 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,071213 -1,21 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,928965 -2,18 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,973846 -1,84 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 0,980248 -1,59 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,062214 -1,51 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,162848 -1,37 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,631708 -0,95 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,033028 -0,95 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,320944 -0,82 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,476936 -0,46 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,989543 -0,26 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 44,697502 -1,26 QNB Finans Portföy Altın BYF 43,383713 -0,68 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 49,449383 -0,63 Inveo Portföy Altın Fon 1,033650 -0,25 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,069098 -0,24 ??????? ??????? ??????? ???(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu