Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıQNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF806,790288-1,36İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,069714-0,54İş Portföy Yab. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF806,790288-1,36
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,069714-0,54
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,095241-0,53
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,442851-0,51
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,828955-0,49
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,049804-0,15
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,109091-0,12
ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,023963-0,01
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,061693-0,33
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,103313-0,27
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,142192-0,10
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,063911-0,98
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,026918-0,61
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,125687-0,44
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,515240-0,37
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,051158-0,32
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,666559-0,52
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,033344-0,47
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,348408-0,45
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,483804-0,28
QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu1,080306-0,06
???????????????????(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 8,45'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 8,45'ten işlem görüyor
Dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 0,2 azaldı! En çok ihracat Almanya'ya yapıldı
Dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 0,2 azaldı! En çok ihracat Almanya'ya yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Ömer Halisdemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Diana Spencer Oğulcan Engin Sevda Erginci
Spor Diego Eda Erdem Mete Gazoz Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 14:19:52. #1.14#

title