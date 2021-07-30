Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıQNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF806,790288-1,36İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,069714-0,54İş Portföy Yab. Borç. Araç.