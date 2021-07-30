Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıQNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF806,790288-1,36İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,069714-0,54İş Portföy Yab. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|806,790288
|-1,36
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,069714
|-0,54
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,095241
|-0,53
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,442851
|-0,51
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,828955
|-0,49
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,049804
|-0,15
|QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu
|1,109091
|-0,12
|ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,023963
|-0,01
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,061693
|-0,33
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,103313
|-0,27
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,142192
|-0,10
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,063911
|-0,98
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,026918
|-0,61
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,125687
|-0,44
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,515240
|-0,37
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,051158
|-0,32
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,666559
|-0,52
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,033344
|-0,47
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,348408
|-0,45
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,483804
|-0,28
|QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
|1,080306
|-0,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu
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