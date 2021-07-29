Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıAura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,824874-0,38İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,095744-0,28Yapı Kredi Port. Eur.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,824874
|-0,38
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,095744
|-0,28
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,255976
|-0,21
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,045633
|-0,19
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,075641
|-0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,035572
|-0,48
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,044949
|-0,43
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,103336
|-0,21
|İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,057300
|-0,03
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,922531
|-0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|94,027397
|-0,58
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,704610
|-0,48
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,084668
|-0,43
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042784
|-0,42
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,758657
|-0,42
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,179811
|-0,65
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,077225
|-0,58
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,000850
|-0,48
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,980733
|-0,37
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,727278
|-0,31
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,033500
|-0,21
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,566276
|-0,20
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,685653
|-0,17
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,363560
|-0,13
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,006186
|-0,08
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,040591
|-0,41
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,046706
|-0,08
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,059161
|-0,08
|İş Portföy Altın Fonu
|0,053164
|-0,08
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,102477
|-0,07
?(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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