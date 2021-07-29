Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıAura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,824874-0,38İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,095744-0,28Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,824874 -0,38 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,095744 -0,28 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,255976 -0,21 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,045633 -0,19 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,075641 -0,18 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,035572 -0,48 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044949 -0,43 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,103336 -0,21 İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,057300 -0,03 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,922531 -0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 94,027397 -0,58 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,704610 -0,48 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,084668 -0,43 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,042784 -0,42 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,758657 -0,42 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,179811 -0,65 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,077225 -0,58 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,000850 -0,48 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 0,980733 -0,37 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,727278 -0,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,033500 -0,21 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,566276 -0,20 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,685653 -0,17 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,363560 -0,13 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 1,006186 -0,08 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Fiba Portföy Altın Fonu 0,040591 -0,41 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,046706 -0,08 Deniz Port. Altın Fonu 0,059161 -0,08 İş Portföy Altın Fonu 0,053164 -0,08 HSBC Portföy Altın Fonu 4,102477 -0,07 ??????? ??????? ?(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu