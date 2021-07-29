Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıAura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,824874-0,38İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,095744-0,28Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,824874-0,38
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,095744-0,28
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,255976-0,21
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,045633-0,19
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,075641-0,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,035572-0,48
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,044949-0,43
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,103336-0,21
İş Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,057300-0,03
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,922531-0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)94,027397-0,58
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,704610-0,48
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,084668-0,43
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,042784-0,42
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,758657-0,42
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,179811-0,65
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,077225-0,58
İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon1,000850-0,48
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon0,980733-0,37
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,727278-0,31
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,033500-0,21
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,566276-0,20
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,685653-0,17
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,363560-0,13
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,006186-0,08
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Fiba Portföy Altın Fonu0,040591-0,41
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,046706-0,08
Deniz Port. Altın Fonu0,059161-0,08
İş Portföy Altın Fonu0,053164-0,08
HSBC Portföy Altın Fonu4,102477-0,07
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?(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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