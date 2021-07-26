Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,255235
|-0,06
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,110743
|-2,10
|Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,905554
|-2,04
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,060285
|-1,73
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,097558
|-1,62
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,164964
|-1,29
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|18,859756
|-1,30
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|42,943226
|-1,25
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,829800
|-1,23
|Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,076853
|-1,23
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|17,187724
|-1,21
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,026637
|-1,12
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,425226
|-0,73
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,461930
|-0,63
|Ata Portföy Bir. Değ. Fon
|10,988074
|-0,57
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,254722
|-0,56
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,144794
|-0,43
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,473018
|-0,30
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,854878
|-0,20
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,567619
|-0,18
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,364755
|-0,07
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|45,207911
|-0,96
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,040777
|-0,42
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,136617
|-0,04
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,038463
|-0,04
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,122261
|-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
Haber Yorumları
500