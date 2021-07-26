Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,255235-0,06
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,110743-2,10
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,905554-2,04
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,060285-1,73
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,097558-1,62
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,164964-1,29
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF18,859756-1,30
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF42,943226-1,25
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,829800-1,23
Yapı Kredi Port. BİST30 End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,076853-1,23
Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF17,187724-1,21
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,026637-1,12
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,425226-0,73
Tacirler Portföy Değ. Fon4,461930-0,63
Ata Portföy Bir. Değ. Fon10,988074-0,57
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,254722-0,56
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,144794-0,43
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,473018-0,30
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,854878-0,20
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,567619-0,18
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,364755-0,07
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF45,207911-0,96
Fiba Portföy Altın Fonu0,040777-0,42
Garanti Portföy Altın Fonu0,136617-0,04
Inveo Portföy Altın Fon1,038463-0,04
HSBC Portföy Altın Fonu4,122261-0,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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