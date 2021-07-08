Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,555569-0,08Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,230510-0,05Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,555569-0,08
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,230510-0,05
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,441079-0,04
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,829001-0,02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,016977-2,34
Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,951808-0,87
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,035688-0,81
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,047949-0,76
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,172209-0,65
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,111028-1,52
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,106478-0,20
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,449942-0,13
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu177,706439-0,08
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,069930-0,08
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,962115-1,20
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,983478-1,12
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,048932-0,44
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,781177-0,29
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,051119-0,13
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF47,223194-0,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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