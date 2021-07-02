Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF826,311053-0,34Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 826,311053 -0,34 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,045625 -0,32 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,076171 -0,22 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 3,222427 -0,12 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 10,173616 -0,12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,830247 -0,75 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,048068 -0,28 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,103094 -0,23 Mükafat Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 0,950624 -0,10 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,051124 -0,07 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,111994 -0,54 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 176,594631 -0,47 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,106873 -0,24 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,047621 -0,84 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,977399 -0,44 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,056441 -0,31 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,054316 -0,29 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 1,033913 -0,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,033921 -0,10 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,733755 -0,05 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,401389 -0,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 46,898584 -0,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Bakan Dönmez: "(YEKA GES-3) Santrallerin kurulumuyla birlikte yaklaşık 6 milyar liralık bir yatırım hayata geçirilecek" ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi habersiz şekilde işten çıkarıldı