Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF829,115198-0,51Yapı Kredi Port. Eur.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|829,115198
|-0,51
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,260231
|-0,50
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,052926
|-0,31
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,045771
|-0,30
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,070912
|-0,30
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,048204
|-0,76
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,190699
|-0,53
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,558333
|-0,51
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,866943
|-0,37
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,051162
|-0,34
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,127681
|-1,83
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|17,411457
|-1,62
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|17,145167
|-1,45
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,861545
|-1,42
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|18,729726
|-1,39
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,495970
|-1,13
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,057410
|-1,04
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,169638
|-0,95
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,981736
|-0,64
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,307582
|-0,56
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,359405
|-1,21
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,827386
|-1,08
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,242875
|-0,81
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,522479
|-0,80
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,979265
|-0,78
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,022338
|-1,05
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,115015
|-0,80
|İş Portföy Altın Fonu
|0,052843
|-0,80
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,058829
|-0,79
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,135231
|-0,79
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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