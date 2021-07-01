Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF829,115198-0,51Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 829,115198 -0,51 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,260231 -0,50 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,052926 -0,31 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,045771 -0,30 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,070912 -0,30 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,048204 -0,76 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,190699 -0,53 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,558333 -0,51 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,866943 -0,37 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,051162 -0,34 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,127681 -1,83 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 17,411457 -1,62 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 17,145167 -1,45 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,861545 -1,42 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 18,729726 -1,39 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,495970 -1,13 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 1,057410 -1,04 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,169638 -0,95 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,981736 -0,64 Aura Portföy İki. Değ. Fon 2,307582 -0,56 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,359405 -1,21 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,827386 -1,08 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,242875 -0,81 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,522479 -0,80 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,979265 -0,78 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Gedik Portföy Altın Fon 1,022338 -1,05 TEB Portföy Altın Fonu 0,115015 -0,80 İş Portföy Altın Fonu 0,052843 -0,80 Deniz Port. Altın Fonu 0,058829 -0,79 Garanti Portföy Altın Fonu 0,135231 -0,79 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Bakan Dönmez: "(YEKA GES-3) Santrallerin kurulumuyla birlikte yaklaşık 6 milyar liralık bir yatırım hayata geçirilecek"