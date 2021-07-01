Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF829,115198-0,51Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF829,115198-0,51
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,260231-0,50
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,052926-0,31
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,045771-0,30
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,070912-0,30
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,048204-0,76
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,190699-0,53
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,558333-0,51
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,866943-0,37
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,051162-0,34
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,127681-1,83
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF17,411457-1,62
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF17,145167-1,45
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,861545-1,42
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF18,729726-1,39
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,495970-1,13
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon1,057410-1,04
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,169638-0,95
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,981736-0,64
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,307582-0,56
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,359405-1,21
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,827386-1,08
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,242875-0,81
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,522479-0,80
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,979265-0,78
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Gedik Portföy Altın Fon1,022338-1,05
TEB Portföy Altın Fonu0,115015-0,80
İş Portföy Altın Fonu0,052843-0,80
Deniz Port. Altın Fonu0,058829-0,79
Garanti Portföy Altın Fonu0,135231-0,79
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Bakan Dönmez: '(YEKA GES-3) Santrallerin kurulumuyla birlikte yaklaşık 6 milyar liralık bir yatırım hayata geçirilecek'
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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