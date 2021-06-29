Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF830,040820-0,54
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,556310-0,04
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,370064-0,02
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,829425-0,02
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,017395-0,79
Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,001663-0,60
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,303317-0,57
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,048014-0,45
QNB Finans Portföy Fon Sepeti Fonu1,135934-0,16
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,017345-2,70
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF18,381599-2,27
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,056422-2,18
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)6,700728-2,14
Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF19,427459-1,97
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,992133-2,75
Tacirler Portföy Değ. Fon4,516105-1,68
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,126269-1,19
Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon0,037718-0,92
HSBC Portföy Değ. Fon145,120924-0,90
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,466907-1,96
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,546971-1,82
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,854549-1,54
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,152960-1,52
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,378536-1,31
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,821103-0,48
QNB Finans Portföy Altın BYF43,804759-0,47
QNB Finans Portföy Gümüş BYF47,198180-0,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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