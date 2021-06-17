Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,255573 -0,34 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,052884 -0,30 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,094786 -0,27 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 10,792822 -0,27 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 3,170461 -0,26 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,050669 -0,93 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,103486 -0,93 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034507 -0,89 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,196793 -0,87 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,050376 -0,82 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,972832 -1,88 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,069457 -1,77 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,170408 -1,52 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,947070 -1,50 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,507325 -1,40 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,031531 -2,10 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,676994 -1,55 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,019084 -1,18 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,710067 -1,14 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,135329 -0,97 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,609783 -1,52 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,557927 -1,29 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,987921 -1,18 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,401825 -0,95 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,187543 -0,89 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Gedik Portföy Altın Fon 1,060326 -0,84 Fiba Portföy Altın Fonu 0,041817 -0,84 Deniz Port. Altın Fonu 0,060896 -0,83 İş Portföy Altın Fonu 0,054663 -0,83 TEB Portföy Altın Fonu 0,118764 -0,82 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara