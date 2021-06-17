Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,255573-0,34
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,052884-0,30
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,094786-0,27
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu10,792822-0,27
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu3,170461-0,26
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,050669-0,93
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,103486-0,93
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,034507-0,89
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,196793-0,87
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,050376-0,82
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)0,972832-1,88
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,069457-1,77
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF12,170408-1,52
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)2,947070-1,50
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,507325-1,40
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,031531-2,10
Tacirler Portföy Değ. Fon4,676994-1,55
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,019084-1,18
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,710067-1,14
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,135329-0,97
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,609783-1,52
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,557927-1,29
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,987921-1,18
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,401825-0,95
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,187543-0,89
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Gedik Portföy Altın Fon1,060326-0,84
Fiba Portföy Altın Fonu0,041817-0,84
Deniz Port. Altın Fonu0,060896-0,83
İş Portföy Altın Fonu0,054663-0,83
TEB Portföy Altın Fonu0,118764-0,82
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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