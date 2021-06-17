Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,255573
|-0,34
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,052884
|-0,30
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,094786
|-0,27
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|10,792822
|-0,27
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|3,170461
|-0,26
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,050669
|-0,93
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,103486
|-0,93
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034507
|-0,89
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,196793
|-0,87
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,050376
|-0,82
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|0,972832
|-1,88
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,069457
|-1,77
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,170408
|-1,52
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|2,947070
|-1,50
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,507325
|-1,40
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,031531
|-2,10
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,676994
|-1,55
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,019084
|-1,18
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,710067
|-1,14
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,135329
|-0,97
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,609783
|-1,52
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,557927
|-1,29
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,987921
|-1,18
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,401825
|-0,95
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,187543
|-0,89
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,060326
|-0,84
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,041817
|-0,84
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,060896
|-0,83
|İş Portföy Altın Fonu
|0,054663
|-0,83
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,118764
|-0,82
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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