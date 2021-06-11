Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF806,191678-1,74
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,053094-0,54
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,094766-0,53
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,069451-0,44
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,852627-0,42
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,051334-0,93
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,034585-0,87
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,104202-0,63
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,050753-0,51
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,232806-0,42
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,008595-0,69
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,072972-0,58
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,100431-0,55
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)4,551528-0,37
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,069658-0,22
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,043583-1,29
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,039919-0,76
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,739340-0,69
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,116876-0,69
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,531453-0,66
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,068161-0,86
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu1,051767-0,76
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,307847-0,68
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,080107-0,67
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,966521-0,64
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF51,188405-1,73
QNB Finans Portföy Altın BYF45,140830-1,73
QNB Finans Portföy Gümüş BYF48,967101-1,48
Gedik Portföy Altın Fon1,079431-0,79
HSBC Portföy Altın Fonu4,301316-0,75
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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