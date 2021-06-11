Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|806,191678
|-1,74
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,053094
|-0,54
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,094766
|-0,53
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,069451
|-0,44
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,852627
|-0,42
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,051334
|-0,93
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034585
|-0,87
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,104202
|-0,63
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,050753
|-0,51
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,232806
|-0,42
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,008595
|-0,69
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,072972
|-0,58
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,100431
|-0,55
|Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|4,551528
|-0,37
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,069658
|-0,22
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,043583
|-1,29
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,039919
|-0,76
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,739340
|-0,69
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,116876
|-0,69
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,531453
|-0,66
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,068161
|-0,86
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|1,051767
|-0,76
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,307847
|-0,68
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|2,080107
|-0,67
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,966521
|-0,64
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|51,188405
|-1,73
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|45,140830
|-1,73
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|48,967101
|-1,48
|Gedik Portföy Altın Fon
|1,079431
|-0,79
|HSBC Portföy Altın Fonu
|4,301316
|-0,75
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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