Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,029658 -0,33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,051480 -2,77 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,226233 -2,36 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,212582 -2,18 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,161132 -1,98 QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,026180 -1,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,099423 -1,23 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,100563 -1,12 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 163,313626 -1,11 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,105793 -1,02 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,959913 -0,72 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,050269 -1,20 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,913556 -1,08 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,029598 -0,78 İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon 0,998889 -0,77 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,890958 -0,74 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,419788 -0,72 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,997302 -0,67 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,644614 -0,45 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,185887 -0,34 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,406334 -0,23 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 49,425720 -1,16 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 52,146718 -0,53 QNB Finans Portföy Altın BYF 46,052261 -0,44 Gedik Portföy Altın Fon 1,096736 -0,10 HSBC Portföy Altın Fonu 4,372295 -0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Getir'in değeri 7,5 milyar doları aştı