Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,029658-0,33
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,051480-2,77
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,226233-2,36
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,212582-2,18
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,161132-1,98
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,026180-1,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,099423-1,23
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,100563-1,12
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu163,313626-1,11
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,105793-1,02
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,959913-0,72
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,050269-1,20
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,913556-1,08
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,029598-0,78
İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon0,998889-0,77
Tacirler Portföy Değ. Fon4,890958-0,74
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,419788-0,72
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,997302-0,67
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,644614-0,45
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,185887-0,34
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,406334-0,23
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF49,425720-1,16
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF52,146718-0,53
QNB Finans Portföy Altın BYF46,052261-0,44
Gedik Portföy Altın Fon1,096736-0,10
HSBC Portföy Altın Fonu4,372295-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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