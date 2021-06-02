Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,340059-0,05Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,026889-0,04Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,340059 -0,05 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026889 -0,04 Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,052536 -0,04 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,094068 -0,03 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,340508 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu 1,022210 -0,74 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,419841 -0,67 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,044522 -0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,055734 -0,67 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 162,764784 -0,23 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,125191 -0,18 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,508190 -0,14 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 75,338102 -0,13 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon 0,027645 -0,17 Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,049987 -0,17 HSBC Portföy Değ. Fon 148,692303 -0,17 Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,031237 -0,13 Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon 0,038214 -0,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 51,774136 -0,09 QNB Finans Portföy Altın BYF 45,725680 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor