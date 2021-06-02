Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,340059-0,05Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,026889-0,04Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,340059-0,05
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,026889-0,04
Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,052536-0,04
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,094068-0,03
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,340508-0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
QNB Finans Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu1,022210-0,74
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,419841-0,67
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,044522-0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,055734-0,67
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu162,764784-0,23
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,125191-0,18
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,508190-0,14
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)75,338102-0,13
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon0,027645-0,17
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,049987-0,17
HSBC Portföy Değ. Fon148,692303-0,17
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,031237-0,13
Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon0,038214-0,11
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF51,774136-0,09
QNB Finans Portföy Altın BYF45,725680-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ziya Selçuk Adnan Menderes Hasan Polatkan İbrahim Aydemir
Magazin Kenan Doğulu Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Nihat Özdemir Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 16:16:06. #1.14#

title