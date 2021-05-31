Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,541575-0,28Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,224795-0,27Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,541575-0,28
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,224795-0,27
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,809442-0,23
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu177,714488-0,04
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,341448-0,04
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,133045-1,46
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,887540-1,37
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,963293-1,24
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,013395-0,82
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)98,964134-0,81
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon5,012277-0,74
Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon0,038177-0,30
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,031242-0,30
HSBC Portföy Değ. Fon148,306327-0,22
Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon0,209684-0,19
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,632711-0,52
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,596062-0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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