Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,541575-0,28Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,224795-0,27Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,541575
|-0,28
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,224795
|-0,27
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,809442
|-0,23
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|177,714488
|-0,04
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,341448
|-0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,133045
|-1,46
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,887540
|-1,37
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,963293
|-1,24
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,013395
|-0,82
|Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|98,964134
|-0,81
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|5,012277
|-0,74
|Garanti Portföy Agrasif Değ. Fon
|0,038177
|-0,30
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,031242
|-0,30
|HSBC Portföy Değ. Fon
|148,306327
|-0,22
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,209684
|-0,19
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,632711
|-0,52
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,596062
|-0,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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