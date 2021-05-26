Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,029497-0,42HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,024601-0,02TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,029497
|-0,42
|HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|0,024601
|-0,02
|TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|194,025759
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|0,998997
|-1,29
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,303212
|-1,05
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,548291
|-0,48
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,050679
|-0,45
|Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,885477
|-0,33
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|19,497636
|-4,82
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,971859
|-4,62
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,019569
|-4,40
|Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,405288
|-4,36
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|2,071009
|-4,29
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,990362
|-3,45
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,253582
|-2,44
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,063773
|-2,06
|Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,127170
|-2,05
|HSBC Portföy Değ. Fon
|147,328542
|-2,03
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,623515
|-4,29
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,583517
|-4,03
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,421052
|-3,83
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,962781
|-3,79
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,169277
|-3,56
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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