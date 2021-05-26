Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,029497-0,42HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,024601-0,02TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,029497 -0,42 HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 0,024601 -0,02 TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 194,025759 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 0,998997 -1,29 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,303212 -1,05 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,548291 -0,48 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,050679 -0,45 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,885477 -0,33 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 19,497636 -4,82 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,971859 -4,62 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,019569 -4,40 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,405288 -4,36 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,071009 -4,29 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,990362 -3,45 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,253582 -2,44 İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon 0,063773 -2,06 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,127170 -2,05 HSBC Portföy Değ. Fon 147,328542 -2,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,623515 -4,29 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,583517 -4,03 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,421052 -3,83 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,962781 -3,79 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,169277 -3,56 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara