Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,029497-0,42HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,024601-0,02TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,029497-0,42
HSBC Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu0,024601-0,02
TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu194,025759-0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Gedik Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu0,998997-1,29
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,303212-1,05
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,548291-0,48
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,050679-0,45
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,885477-0,33
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF19,497636-4,82
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,971859-4,62
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,019569-4,40
Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF)1,405288-4,36
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,071009-4,29
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,990362-3,45
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,253582-2,44
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,063773-2,06
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,127170-2,05
HSBC Portföy Değ. Fon147,328542-2,03
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,623515-4,29
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,583517-4,03
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,421052-3,83
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,962781-3,79
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,169277-3,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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