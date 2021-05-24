En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,52 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,33 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,13 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,52 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,33 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,13 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Gümüş BYF 47,789674 -1,52 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,195950 -1,33 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,132692 -1,13 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,182843 -0,99 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,765440 -0,87 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,085735 -0,86 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,764035 -0,85 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,095711 -0,84 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,043211 -0,82 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 156,560841 -0,63 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Vatandaş altın kaplama gümüşe yöneldi