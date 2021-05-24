En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,52 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,33 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,13 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,52 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,33 ile "Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,13 ile "Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF47,789674-1,52
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,195950-1,33
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,132692-1,13
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,182843-0,99
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,765440-0,87
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,085735-0,86
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,764035-0,85
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,095711-0,84
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,043211-0,82
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu156,560841-0,63
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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