Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,043322-0,10
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,332370-0,06
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,544341-0,03
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,812498-0,02
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,225680-0,01
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,032759-3,21
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,014576-1,57
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,145624-0,64
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,050597-0,35
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,194721-0,11
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF17,488771-1,36
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF20,363459-1,10
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,818672-0,95
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,032245-0,94
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,620551-0,86
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Değ. Fon150,282601-0,70
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,064893-0,45
Tacirler Portföy Değ. Fon5,158961-0,27
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,303714-0,18
QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon0,027447-0,17
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,077132-0,76
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,743371-0,66
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,706570-0,66
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,210983-0,61
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,471524-0,41
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF48,528991-0,79
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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