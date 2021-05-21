Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,043322
|-0,10
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,332370
|-0,06
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,544341
|-0,03
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,812498
|-0,02
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,225680
|-0,01
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,032759
|-3,21
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014576
|-1,57
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,145624
|-0,64
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,050597
|-0,35
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,194721
|-0,11
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|17,488771
|-1,36
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|20,363459
|-1,10
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,818672
|-0,95
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,032245
|-0,94
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,620551
|-0,86
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Değ. Fon
|150,282601
|-0,70
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,064893
|-0,45
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|5,158961
|-0,27
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,303714
|-0,18
|QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon
|0,027447
|-0,17
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,077132
|-0,76
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,743371
|-0,66
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,706570
|-0,66
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,210983
|-0,61
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,471524
|-0,41
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|48,528991
|-0,79
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500