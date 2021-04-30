Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,601710 -0,23 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,089989 -0,12 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 785,233145 -0,05 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 9,810988 -0,04 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,065325 -0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,367243 -0,78 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,043834 -0,60 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,099333 -0,31 Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,050427 -0,28 Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu 1,115357 -0,24 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,107635 -1,61 ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 11,785579 -0,30 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,052725 -0,29 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,049249 -0,02 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,913164 -1,46 Aura Portföy Değ. Fon 0,774029 -0,81 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 0,996982 -0,63 Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon 1,680579 -0,14 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,123270 -0,14 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 3,194482 -0,10 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,526232 -0,10 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,405536 -0,04 QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu 1,042921 -0,01 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,031669 -0,01 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,532380 -0,28 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,177539 -0,22 Gedik Portföy Altın Fon 0,973768 -0,19 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü