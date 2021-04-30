Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,601710-0,23
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,089989-0,12
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF785,233145-0,05
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu9,810988-0,04
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,065325-0,03
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,367243-0,78
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,043834-0,60
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,099333-0,31
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,050427-0,28
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,115357-0,24
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,107635-1,61
ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)11,785579-0,30
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,052725-0,29
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,049249-0,02
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,913164-1,46
Aura Portföy Değ. Fon0,774029-0,81
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,996982-0,63
Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon1,680579-0,14
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,123270-0,14
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,194482-0,10
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,526232-0,10
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,405536-0,04
QNB Finans Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu1,042921-0,01
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,031669-0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF46,532380-0,28
QNB Finans Portföy Altın BYF41,177539-0,22
Gedik Portföy Altın Fon0,973768-0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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