Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0490541,86
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0414120,43
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0287230,42
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0945980,40
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,0896710,39
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0137321,04
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,3162600,66
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,0965100,47
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0297170,43
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0448070,31
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,1360300,91
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0981750,41
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0632050,37
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0503560,34
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1281190,22
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Teknoloji Karma Fon1,0733440,65
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,1155210,52
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,1152900,41
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu0,0288510,37
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,1601230,36
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,1556270,52
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,8401610,51
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,9382270,47
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,7676250,45
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,5082880,45
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,1069220,52
Garanti Portföy Altın Fonu0,1255980,52
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0434330,52
Deniz Port. Altın Fonu0,0549040,52
Ak Portföy Altın Fonu0,1011680,52
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0245160,11
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu75,3222460,11
Ata Portföy Para Piyasası Fonu0,6619480,06
Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu0,0247240,05
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu1,0070580,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 15:32:55. #1.16#
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