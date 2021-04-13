Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,049054 1,86 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,041412 0,43 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,028723 0,42 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,094598 0,40 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,089671 0,39 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013732 1,04 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,316260 0,66 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,096510 0,47 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,029717 0,43 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,044807 0,31 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,136030 0,91 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,098175 0,41 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,063205 0,37 Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu 0,050356 0,34 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,128119 0,22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,073344 0,65 İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon 1,115521 0,52 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,115290 0,41 Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,028851 0,37 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,160123 0,36 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,155627 0,52 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,840161 0,51 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,938227 0,47 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,767625 0,45 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,508288 0,45 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,106922 0,52 Garanti Portföy Altın Fonu 0,125598 0,52 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,043433 0,52 Deniz Port. Altın Fonu 0,054904 0,52 Ak Portföy Altın Fonu 0,101168 0,52 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,024516 0,11 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 75,322246 0,11 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,661948 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,024724 0,05 Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,007058 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara