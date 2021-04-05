Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Euro.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|9,467645
|-1,55
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,087899
|-1,52
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,816575
|-1,52
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,062904
|-1,51
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,092203
|-1,43
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013782
|-1,62
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,046288
|-1,59
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,041926
|-1,57
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|4,137056
|-1,45
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,989430
|-1,40
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|154,163431
|-1,65
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,093679
|-1,63
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,123289
|-1,63
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,108611
|-1,56
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,048606
|-1,55
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,112424
|-1,56
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,923152
|-1,25
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,095608
|-1,19
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,088158
|-1,15
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,522293
|-1,08
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,435080
|-1,80
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,030590
|-1,76
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,126499
|-1,46
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,122015
|-1,44
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,789464
|-1,44
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,053355
|-1,47
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,103911
|-1,46
|İş Portföy Altın Fonu
|0,047894
|-1,46
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,122070
|-1,45
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,036632
|-1,45
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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