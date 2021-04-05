Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu9,467645-1,55
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,087899-1,52
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,816575-1,52
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,062904-1,51
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,092203-1,43
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013782-1,62
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,046288-1,59
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,041926-1,57
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,137056-1,45
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,989430-1,40
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu154,163431-1,65
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,093679-1,63
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,123289-1,63
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,108611-1,56
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,048606-1,55
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,112424-1,56
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,923152-1,25
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,095608-1,19
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,088158-1,15
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,522293-1,08
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,435080-1,80
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,030590-1,76
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)3,126499-1,46
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,122015-1,44
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,789464-1,44
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu0,053355-1,47
TEB Portföy Altın Fonu0,103911-1,46
İş Portföy Altın Fonu0,047894-1,46
Garanti Portföy Altın Fonu0,122070-1,45
Fiba Portföy Altın Fonu0,036632-1,45
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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