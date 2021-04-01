Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|789,854365
|-0,67
|Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu
|2,271726
|-0,05
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|8,103817
|-0,04
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013847
|-1,31
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,096407
|-0,51
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,030168
|-0,30
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,433467
|-0,08
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,351017
|-0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,680135
|-1,19
|ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|11,791207
|-0,81
|İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|76,185283
|-0,61
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053617
|-0,61
|Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)
|18,468162
|-0,59
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,045460
|-0,62
|Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon
|1,059605
|-0,51
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,129627
|-0,45
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,407289
|-0,42
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,036382
|-0,32
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,031736
|-0,08
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,140499
|-0,03
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,924676
|-0,03
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,819098
|-0,03
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,705898
|-0,02
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,794697
|-0,19
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,779284
|-0,10
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,037239
|-0,04
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,063238
|-0,03
|İş Portföy Altın Fonu
|0,048690
|-0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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