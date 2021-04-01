Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF789,854365-0,67
Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu2,271726-0,05
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,103817-0,04
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013847-1,31
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,096407-0,51
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,030168-0,30
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,433467-0,08
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu2,351017-0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,680135-1,19
ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)11,791207-0,81
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)76,185283-0,61
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,053617-0,61
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)18,468162-0,59
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,045460-0,62
Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon1,059605-0,51
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,129627-0,45
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,407289-0,42
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,036382-0,32
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,031736-0,08
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,140499-0,03
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,924676-0,03
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,819098-0,03
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,705898-0,02
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,794697-0,19
HSBC Portföy Altın Fonu3,779284-0,10
Fiba Portföy Altın Fonu0,037239-0,04
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,063238-0,03
İş Portföy Altın Fonu0,048690-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Adrian Hande Erçel Burcu Biricik Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 15:50:05. #1.14#
title