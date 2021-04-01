Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 789,854365 -0,67 Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu 2,271726 -0,05 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 8,103817 -0,04 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013847 -1,31 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,096407 -0,51 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030168 -0,30 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,433467 -0,08 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 2,351017 -0,03 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,680135 -1,19 ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 11,791207 -0,81 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 76,185283 -0,61 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053617 -0,61 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 18,468162 -0,59 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,045460 -0,62 Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon 1,059605 -0,51 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,129627 -0,45 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,407289 -0,42 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,036382 -0,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,031736 -0,08 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,140499 -0,03 Oyak Portföy Altın Katılım Fonu 0,924676 -0,03 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,819098 -0,03 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,705898 -0,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,794697 -0,19 HSBC Portföy Altın Fonu 3,779284 -0,10 Fiba Portföy Altın Fonu 0,037239 -0,04 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,063238 -0,03 İş Portföy Altın Fonu 0,048690 -0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara