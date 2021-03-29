En fazla kaybettiren yatırım fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

En fazla kaybettiren yatırım fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,23 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,23 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,65 ile "Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,62 ile "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,143144-2,23
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,961305-1,65
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,148016-1,62
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,055983-1,40
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,123480-1,36
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,674116-1,27
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,101726-1,14
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)18,405441-1,01
Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF17,578449-1,00
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)5,746462-0,99
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Merve Dizdar Merve Boluğur Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Hakan Kutlu Mesut Bakkal Nihat Özdemir İsmail Kartal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: En fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 15:37:35. #1.16#
title