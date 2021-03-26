Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,046886 -0,47 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,481275 -0,43 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,087147 -0,29 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,028188 -0,16 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,774419 -0,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013023 -3,69 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,887367 -2,14 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042084 -1,68 Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu 0,989841 -0,96 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,035715 -0,96 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,746511 -2,34 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,039606 -2,12 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 98,504218 -2,07 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078037 -2,01 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,701781 -1,99 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,376851 -2,40 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,030732 -1,90 Tacirler Portföy Değ. Fon 4,953296 -1,76 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 0,984884 -1,54 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,136004 -1,12 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,944560 -1,29 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,683567 -1,03 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,728095 -0,91 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,132485 -0,69 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,778171 -0,57 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,053007 -0,57 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,041990 -0,56 Ak Portföy Altın Fonu 0,097773 -0,54 İş Portföy Altın Fonu 0,047603 -0,54 Fiba Portföy Altın Fonu 0,036389 -0,53 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara