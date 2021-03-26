Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,046886
|-0,47
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,481275
|-0,43
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,087147
|-0,29
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,028188
|-0,16
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,774419
|-0,10
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013023
|-3,69
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,887367
|-2,14
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042084
|-1,68
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,989841
|-0,96
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,035715
|-0,96
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|10,746511
|-2,34
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,039606
|-2,12
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|98,504218
|-2,07
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,078037
|-2,01
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,701781
|-1,99
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,376851
|-2,40
|İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
|1,030732
|-1,90
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,953296
|-1,76
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|0,984884
|-1,54
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,136004
|-1,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,944560
|-1,29
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,683567
|-1,03
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,728095
|-0,91
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,132485
|-0,69
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,778171
|-0,57
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,053007
|-0,57
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,041990
|-0,56
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,097773
|-0,54
|İş Portföy Altın Fonu
|0,047603
|-0,54
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,036389
|-0,53
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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