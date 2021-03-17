Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
17.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:13
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|717,412838
|-0,70
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,579412
|-0,27
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,082711
|-0,24
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,060572
|-0,23
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,716152
|-0,23
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013455
|-1,22
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,012253
|-1,02
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,018183
|-1,01
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028370
|-1,00
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,973921
|-0,97
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,100765
|-2,14
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,220473
|-0,77
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,114024
|-0,70
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,165647
|-0,63
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,057697
|-0,34
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,887624
|-2,02
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,346436
|-0,39
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,083251
|-0,21
|Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon
|1,036050
|-0,08
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,022774
|-0,04
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,950537
|-0,31
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,029081
|-0,26
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,055055
|-0,23
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,248231
|-0,23
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,859949
|-0,22
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,631536
|-1,20
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|36,901133
|-0,27
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,493023
|-0,24
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,878893
|-0,23
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,034348
|-0,22
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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