Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

17.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:13
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF717,412838-0,70
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,579412-0,27
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,082711-0,24
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,060572-0,23
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,716152-0,23
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013455-1,22
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,012253-1,02
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,018183-1,01
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,028370-1,00
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,973921-0,97
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,100765-2,14
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,220473-0,77
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,114024-0,70
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,165647-0,63
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,057697-0,34
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,887624-2,02
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,346436-0,39
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,083251-0,21
Osmanlı Porftöy İkinci Değişken Fon1,036050-0,08
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,022774-0,04
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,950537-0,31
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,029081-0,26
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,055055-0,23
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,248231-0,23
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,859949-0,22
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,631536-1,20
QNB Finans Portföy Altın BYF36,901133-0,27
HSBC Portföy Altın Fonu3,493023-0,24
Gedik Portföy Altın Fon0,878893-0,23
Fiba Portföy Altın Fonu0,034348-0,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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