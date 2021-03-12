Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

12.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:08
Son dakika! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy PY Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,059931-1,66
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu9,027304-1,61
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,688029-1,57
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu9,302420-1,40
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,766042-1,24
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,085483-1,85
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,011107-1,54
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,970248-1,42
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,016604-1,37
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,041138-1,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,096121-1,79
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,311530-1,79
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,870497-1,74
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,048755-1,71
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)102,870605-1,61
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Teknoloji Karma Fon0,959508-1,61
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon1,034490-1,47
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,338607-1,37
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,082622-1,28
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,108863-0,87
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu3,215355-1,84
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,028767-1,75
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,926475-1,65
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,892593-1,48
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,308771-1,41
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,097208-0,57
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,058096-0,57
Garanti Portföy Altın Fonu0,114117-0,57
Deniz Port. Altın Fonu0,050017-0,56
İş Portföy Altın Fonu0,044884-0,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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