Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
10.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:30
Son dakika haber... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF727,416905-1,12HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,583862-0,37Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|727,416905
|-1,12
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,583862
|-0,37
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,830319
|-0,29
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,234763
|-0,23
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026656
|-0,22
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,028723
|-0,24
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013476
|-0,19
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,133212
|-0,94
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,152014
|-0,81
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,601047
|-0,50
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,044708
|-0,82
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,035743
|-0,80
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,114899
|-0,62
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,049479
|-0,37
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|9,396726
|-0,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,393659
|-0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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