Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

10.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:30
Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF727,416905-1,12HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,583862-0,37Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF727,416905-1,12
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,583862-0,37
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,830319-0,29
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,234763-0,23
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,026656-0,22
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,028723-0,24
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013476-0,19
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,133212-0,94
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,152014-0,81
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,601047-0,50
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,044708-0,82
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,035743-0,80
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,114899-0,62
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,049479-0,37
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon9,396726-0,28
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,393659-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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