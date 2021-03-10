Son dakika: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber... Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF727,416905-1,12HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,583862-0,37Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç.