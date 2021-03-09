Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
09.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:56
Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,028155
|-0,49
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,832708
|-0,45
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,235293
|-0,30
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,586043
|-0,27
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|177,906945
|-0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,036895
|-1,35
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,013501
|-0,78
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,247581
|-0,50
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,255512
|-0,48
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,418808
|-0,42
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,096235
|-2,68
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,316948
|-2,64
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,871379
|-2,63
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,048812
|-2,58
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|131,946887
|-2,57
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022502
|-0,94
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,612047
|-0,92
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,836594
|-0,84
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,434324
|-0,60
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,068598
|-0,59
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,124463
|-0,72
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,851968
|-0,70
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,186250
|-0,37
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,488040
|-0,26
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019839
|-0,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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