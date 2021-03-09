Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

09.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:56
Son dakika haberi! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,028155-0,49
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,832708-0,45
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,235293-0,30
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,586043-0,27
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu177,906945-0,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,036895-1,35
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,013501-0,78
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,247581-0,50
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,255512-0,48
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,418808-0,42
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,096235-2,68
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,316948-2,64
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,871379-2,63
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,048812-2,58
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu131,946887-2,57
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022502-0,94
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,612047-0,92
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,836594-0,84
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,434324-0,60
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,068598-0,59
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,124463-0,72
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,851968-0,70
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,186250-0,37
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,488040-0,26
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,019839-0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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