Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
05.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:01
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,593126-0,72Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,237849-0,43Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,593126
|-0,72
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,237849
|-0,43
|Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,026821
|-0,36
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,843257
|-0,33
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,039131
|-0,29
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,991439
|-1,22
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,690526
|-1,18
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,036728
|-0,95
|Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu
|1,005939
|-0,34
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,254118
|-0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,093890
|-2,97
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|132,166218
|-1,16
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,082494
|-0,75
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,153853
|-0,36
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,201674
|-0,32
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,848996
|-2,16
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,368493
|-1,53
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|0,950054
|-1,05
|Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F.
|1,745891
|-0,26
|Ünlü Portföy İki. Değ. Fon
|0,040665
|-0,23
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,188897
|-0,06
|Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu
|0,019825
|-0,01
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,221806
|-0,82
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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