Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

05.03.2021 14:51 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:01
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,593126-0,72Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,237849-0,43Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,593126-0,72
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,237849-0,43
Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,026821-0,36
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,843257-0,33
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,039131-0,29
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,991439-1,22
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,690526-1,18
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,036728-0,95
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,005939-0,34
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,254118-0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,093890-2,97
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu132,166218-1,16
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,082494-0,75
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,153853-0,36
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,201674-0,32
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,848996-2,16
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,368493-1,53
İş Portföy Teknoloji Karma Fon0,950054-1,05
Garanti Portföy Ing Bank Özel Ban. ve Plt.Değ.Öz.F.1,745891-0,26
Ünlü Portföy İki. Değ. Fon0,040665-0,23
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,188897-0,06
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,019825-0,01
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,221806-0,82
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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