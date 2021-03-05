Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,593126-0,72Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,237849-0,43Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç.