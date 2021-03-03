En fazla kaybettiren yatırım fonları
03.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:53
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,94 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,79 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 1,94 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,94 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,79 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 1,94 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,100880
|-3,94
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,895657
|-2,79
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|137,461296
|-1,94
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037997
|-1,59
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,084884
|-1,46
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,014555
|-1,27
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,095196
|-1,14
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,111801
|-1,14
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,090304
|-1,14
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,026329
|-1,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500