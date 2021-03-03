En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

03.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:53
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,94 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,79 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 1,94 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 3,94 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,79 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" ve yüzde 1,94 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,100880-3,94
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,895657-2,79
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu137,461296-1,94
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,037997-1,59
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,084884-1,46
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,014555-1,27
TEB Portföy Altın Fonu0,095196-1,14
Garanti Portföy Altın Fonu0,111801-1,14
Ak Portföy Altın Fonu0,090304-1,14
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,026329-1,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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