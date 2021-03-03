Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
03.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:52
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,028220
|-0,41
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,043812
|-0,14
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,598921
|-0,08
|Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|8,221900
|-0,05
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|179,624273
|-0,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,037997
|-1,59
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,014555
|-1,27
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,012027
|-0,96
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,972206
|-0,91
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,040991
|-0,87
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,100880
|-3,94
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|137,461296
|-1,94
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,084884
|-1,46
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,108091
|-0,75
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|13,568832
|-0,74
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,895657
|-2,79
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022771
|-0,77
|HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon
|0,031596
|-0,31
|Kare Portföy Bir. Değ. Fon
|1,759080
|-0,22
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,080257
|-0,22
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,026329
|-1,14
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,642437
|-1,13
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,840068
|-0,96
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,053656
|-0,93
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,598254
|-0,92
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,095196
|-1,14
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,111801
|-1,14
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,090304
|-1,14
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,049016
|-1,14
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,033473
|-1,12
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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