Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

03.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 15:52
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,028220-0,41
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,043812-0,14
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,598921-0,08
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,221900-0,05
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu179,624273-0,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,037997-1,59
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,014555-1,27
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,012027-0,96
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,972206-0,91
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,040991-0,87
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,100880-3,94
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu137,461296-1,94
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,084884-1,46
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,108091-0,75
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,568832-0,74
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,895657-2,79
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022771-0,77
HSBC Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,031596-0,31
Kare Portföy Bir. Değ. Fon1,759080-0,22
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,080257-0,22
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,026329-1,14
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,642437-1,13
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,840068-0,96
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,053656-0,93
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,598254-0,92
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,095196-1,14
Garanti Portföy Altın Fonu0,111801-1,14
Ak Portföy Altın Fonu0,090304-1,14
Deniz Port. Altın Fonu0,049016-1,14
Fiba Portföy Altın Fonu0,033473-1,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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