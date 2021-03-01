Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
01.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:34
Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,596850
|-0,60
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,238716
|-0,44
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,845795
|-0,38
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|179,428364
|-0,18
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,261950
|-0,18
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,027559
|-2,26
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,980352
|-1,86
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041782
|-1,44
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,375015
|-1,24
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,021644
|-1,16
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091777
|-1,84
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,664710
|-1,83
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|1,938127
|-1,80
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,059718
|-1,78
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,029713
|-1,78
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,373594
|-1,40
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,643577
|-1,31
|İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon
|0,066206
|-1,28
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,193701
|-1,19
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,425821
|-0,83
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,727255
|-0,53
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,146340
|-0,52
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,733357
|-0,50
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,426187
|-0,45
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,005974
|-0,34
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,115938
|-1,26
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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