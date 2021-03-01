Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

01.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:34
Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,596850-0,60
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,238716-0,44
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,845795-0,38
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu179,428364-0,18
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,261950-0,18
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,027559-2,26
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,980352-1,86
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,041782-1,44
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,375015-1,24
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,021644-1,16
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,091777-1,84
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,664710-1,83
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,938127-1,80
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,059718-1,78
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,029713-1,78
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,373594-1,40
Tacirler Portföy Değ. Fon4,643577-1,31
İş Portföy Sütaş İki. Serbest Özel Fon0,066206-1,28
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,193701-1,19
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,425821-0,83
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,727255-0,53
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,146340-0,52
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,733357-0,50
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,426187-0,45
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,005974-0,34
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,115938-1,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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