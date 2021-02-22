Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

22.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:34
Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF665,223506-0,56Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,097048-0,16Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF665,223506-0,56
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,097048-0,16
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,038149-0,11
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,011312-1,13
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,026385-0,24
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,265169-1,03
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,498535-0,03
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022713-0,13
Aura Portföy Değ. Fon0,790183-0,10
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,147687-0,06
TEB Portföy ING Bank Özel Bank.ve Plat. Değ. Ö. Fon1,190964-0,03
Garanti Portföy İki. Değ. Fon2,339285-0,01
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,607461-0,39
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,004905-0,37
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,823567-0,35
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,052513-0,33
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,569761-0,30
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Fiba Portföy Altın Fonu0,032742-0,40
Deniz Port. Altın Fonu0,047976-0,39
Garanti Portföy Altın Fonu0,109441-0,39
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,055651-0,39
İş Portföy Altın Fonu0,043078-0,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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