Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
22.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:34
Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF665,223506-0,56Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,097048-0,16Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|665,223506
|-0,56
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,097048
|-0,16
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,038149
|-0,11
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011312
|-1,13
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,026385
|-0,24
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,265169
|-1,03
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,498535
|-0,03
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022713
|-0,13
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,790183
|-0,10
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,147687
|-0,06
|TEB Portföy ING Bank Özel Bank.ve Plat. Değ. Ö. Fon
|1,190964
|-0,03
|Garanti Portföy İki. Değ. Fon
|2,339285
|-0,01
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,607461
|-0,39
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,004905
|-0,37
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,823567
|-0,35
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,052513
|-0,33
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,569761
|-0,30
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,032742
|-0,40
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,047976
|-0,39
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,109441
|-0,39
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,055651
|-0,39
|İş Portföy Altın Fonu
|0,043078
|-0,39
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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