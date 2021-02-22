Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF665,223506-0,56Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,097048-0,16Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.