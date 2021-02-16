Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
16.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:49
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|664,821239
|-1,13
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,038423
|-0,82
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,063758
|-0,66
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,531152
|-0,66
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,079211
|-0,66
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011375
|-0,56
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,077259
|-0,52
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,038432
|-0,49
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041760
|-0,41
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,999337
|-0,28
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,104281
|-0,63
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|138,895275
|-0,62
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,043837
|-0,51
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,086388
|-0,46
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,108325
|-0,09
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,103936
|-0,66
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,278253
|-0,45
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,077936
|-0,34
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,969890
|-0,33
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,155544
|-0,28
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,053817
|-0,79
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,648354
|-0,73
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,002826
|-0,73
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,843172
|-0,73
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,029731
|-0,72
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|40,469642
|-1,15
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|35,877562
|-0,92
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,861682
|-0,86
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,033589
|-0,78
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,095563
|-0,76
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500