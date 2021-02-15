En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

15.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:52
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,92 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,70 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,92 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,70 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,041349-1,92
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,057508-1,70
Garanti Portföy Altın Fonu0,113086-1,70
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,037222-1,69
İş Portföy Altın Fonu0,044493-1,69
Fiba Portföy Altın Fonu0,033853-1,68
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,660511-1,67
Deniz Port. Altın Fonu0,049551-1,67
TEB Portföy Altın Fonu0,096298-1,65
Ak Portföy Altın Fonu0,091263-1,64
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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