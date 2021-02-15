En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,92 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,70 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.