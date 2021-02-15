En fazla kaybettiren yatırım fonları
15.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:52
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,92 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,70 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,92 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,70 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041349
|-1,92
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,057508
|-1,70
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,113086
|-1,70
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,037222
|-1,69
|İş Portföy Altın Fonu
|0,044493
|-1,69
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,033853
|-1,68
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,660511
|-1,67
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,049551
|-1,67
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,096298
|-1,65
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,091263
|-1,64
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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