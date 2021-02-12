Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

12.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:46
Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF672,369061-0,27
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,146430-0,23
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,086784-0,16
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,064250-0,15
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,038718-0,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,011222-0,84
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,042160-0,62
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,998998-0,35
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,241352-0,17
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,077900-0,13
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,104771-1,63
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,946407-1,63
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,462459-1,62
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,053042-1,60
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,063770-1,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,433503-0,93
Tacirler Portföy Değ. Fon4,719731-0,50
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,069668-0,49
Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon1,485751-0,41
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,164872-0,38
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,027024-0,17
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,862610-0,16
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,055129-0,16
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,055015-0,15
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,688788-0,15
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,834648-0,75
QNB Finans Portföy Altın BYF36,724838-0,43
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF41,438163-0,43
Gedik Portföy Altın Fon0,882562-0,22
Fiba Portföy Altın Fonu0,034431-0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 15:46:22. #1.15#
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