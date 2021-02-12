Son dakika haber... Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
12.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:46
Gelen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|672,369061
|-0,27
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|3,146430
|-0,23
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,086784
|-0,16
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,064250
|-0,15
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,038718
|-0,13
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,011222
|-0,84
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,042160
|-0,62
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,998998
|-0,35
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,241352
|-0,17
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,077900
|-0,13
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,104771
|-1,63
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,946407
|-1,63
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,462459
|-1,62
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,053042
|-1,60
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,063770
|-1,06
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,433503
|-0,93
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,719731
|-0,50
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,069668
|-0,49
|Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon
|1,485751
|-0,41
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,164872
|-0,38
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,027024
|-0,17
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,862610
|-0,16
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,055129
|-0,16
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,055015
|-0,15
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,688788
|-0,15
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|39,834648
|-0,75
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|36,724838
|-0,43
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|41,438163
|-0,43
|Gedik Portföy Altın Fon
|0,882562
|-0,22
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,034431
|-0,17
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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