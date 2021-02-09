Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,042311-0,49Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,038831-0,43Yapı Kredi Port. Eur.