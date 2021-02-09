Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
09.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:55
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,042311-0,49Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,038831-0,43Yapı Kredi Port. Eur.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,042311
|-0,49
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,038831
|-0,43
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,215379
|-0,35
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,087046
|-0,33
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,064445
|-0,33
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,471339
|-0,11
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,436596
|-0,07
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,317495
|-0,07
|Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu
|1,585749
|-0,03
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|2,782307
|-0,85
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|116,734454
|-0,26
|Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)
|3,127317
|-0,10
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,099092
|-0,07
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,129239
|-0,05
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon
|0,042882
|-0,92
|Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon
|0,035710
|-0,42
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,114838
|-0,36
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,105076
|-0,36
|Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon
|1,657722
|-0,27
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,801269
|-0,13
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,662747
|-0,11
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,038669
|-0,11
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,252809
|-0,09
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,613505
|-0,09
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|HSBC Portföy Altın Fonu
|3,441476
|-0,12
|İş Portföy Altın Fonu
|0,044562
|-0,11
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,113226
|-0,11
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,096367
|-0,11
|ICBC Turkey Portföy Altın Fonu
|0,039206
|-0,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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