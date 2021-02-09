Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

09.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:55
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,042311-0,49Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,038831-0,43Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,042311-0,49
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,038831-0,43
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,215379-0,35
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,087046-0,33
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,064445-0,33
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,471339-0,11
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,436596-0,07
Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu2,317495-0,07
Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu1,585749-0,03
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,782307-0,85
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)116,734454-0,26
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)3,127317-0,10
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,099092-0,07
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,129239-0,05
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,042882-0,92
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,035710-0,42
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,114838-0,36
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,105076-0,36
Garanti Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değ. Fon1,657722-0,27
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,801269-0,13
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,662747-0,11
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,038669-0,11
Albaraka Portföy Katılım Fonu1,252809-0,09
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,613505-0,09
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
HSBC Portföy Altın Fonu3,441476-0,12
İş Portföy Altın Fonu0,044562-0,11
Garanti Portföy Altın Fonu0,113226-0,11
TEB Portföy Altın Fonu0,096367-0,11
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,039206-0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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