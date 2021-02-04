En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

04.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:31
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,90 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,76 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,59 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 0,90 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,76 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,59 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF39,994139-0,90
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu135,458673-0,76
Fiba Portföy Altın Fonu0,034784-0,59
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,707576-0,56
Garanti Portföy Altın Fonu0,116170-0,56
TEB Portföy Altın Fonu0,098861-0,56
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,059097-0,56
İş Portföy Altın Fonu0,045718-0,55
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,065721-0,55
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,055703-0,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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