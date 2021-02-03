Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

03.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:42
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,080836-1,09
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,579256-1,08
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,057378-1,07
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,038975-1,06
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu8,659060-1,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,028780-7,16
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,973960-5,21
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,041966-4,19
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,635915-1,33
HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,041485-0,67
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,054215-0,55
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,043633-0,46
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,051026-0,19
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,105754-1,04
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,294756-1,01
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,657152-0,34
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,077699-0,21
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,114761-0,12
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,717217-1,71
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,071635-1,71
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,056005-1,67
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,875492-1,62
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,655791-1,46
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,355593-8,27
Ak Portföy Altın Fonu0,094222-1,75
QNB Finans Portföy Altın BYF37,351086-1,75
Fiba Portföy Altın Fonu0,034992-1,74
TEB Portföy Altın Fonu0,099417-1,73
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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