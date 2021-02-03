Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
03.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:42
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,080836
|-1,09
|TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|2,579256
|-1,08
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,057378
|-1,07
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,038975
|-1,06
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,659060
|-1,05
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,028780
|-7,16
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,973960
|-5,21
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041966
|-4,19
|TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu
|1,635915
|-1,33
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,041485
|-0,67
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu
|0,054215
|-0,55
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,043633
|-0,46
|Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,051026
|-0,19
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,105754
|-1,04
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,294756
|-1,01
|Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon
|1,657152
|-0,34
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,077699
|-0,21
|Meksa Portföy Bir. Değ. Fon
|0,114761
|-0,12
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,717217
|-1,71
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,071635
|-1,71
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,056005
|-1,67
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,875492
|-1,62
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,655791
|-1,46
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,355593
|-8,27
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,094222
|-1,75
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|37,351086
|-1,75
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,034992
|-1,74
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,099417
|-1,73
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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