Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

26.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:48
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Euro.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu8,903473-0,22
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,044279-0,21
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,027737-0,21
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu0,059025-0,20
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,039688-0,17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,003523-0,90
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,975203-0,63
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,835390-0,41
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,265486-0,35
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,081175-0,25
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,114216-2,46
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF14,500564-2,16
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,948533-2,11
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,052846-2,05
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,104300-2,04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon1,001191-1,62
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,264688-0,71
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,591449-0,71
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,069933-0,42
TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon0,049676-0,40
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,783535-0,26
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,112574-0,25
Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,709142-0,21
Oyak Portföy Altın Katılım Fonu0,907973-0,21
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)2,917841-0,20
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Deniz Port. Altın Fonu0,053122-0,26
TEB Portföy Altın Fonu0,103282-0,26
İş Portföy Altın Fonu0,047743-0,26
Garanti Portföy Altın Fonu0,121354-0,26
Fiba Portföy Altın Fonu0,036359-0,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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