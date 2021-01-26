Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
26.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:48
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Euro.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|8,903473
|-0,22
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,044279
|-0,21
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027737
|-0,21
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,059025
|-0,20
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,039688
|-0,17
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,003523
|-0,90
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,975203
|-0,63
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,835390
|-0,41
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,265486
|-0,35
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,081175
|-0,25
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,114216
|-2,46
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,500564
|-2,16
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,948533
|-2,11
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,052846
|-2,05
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,104300
|-2,04
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|1,001191
|-1,62
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,264688
|-0,71
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,591449
|-0,71
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,069933
|-0,42
|TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon
|0,049676
|-0,40
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu
|1,783535
|-0,26
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,112574
|-0,25
|Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu
|1,709142
|-0,21
|Oyak Portföy Altın Katılım Fonu
|0,907973
|-0,21
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|2,917841
|-0,20
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,053122
|-0,26
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,103282
|-0,26
|İş Portföy Altın Fonu
|0,047743
|-0,26
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,121354
|-0,26
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,036359
|-0,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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