Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

18.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:56
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,027514-0,51Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,039399-0,50Yapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,027514-0,51
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,039399-0,50
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,218914-0,46
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,065940-0,44
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,089065-0,24
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu0,997663-2,54
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,010717-2,45
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu0,962439-1,85
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,363214-1,59
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,729582-1,14
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,105960-2,64
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,108656-2,58
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,054995-2,57
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,704868-2,13
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,044934-1,97
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,422135-0,96
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,252101-0,92
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,069060-0,79
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,609136-0,74
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,105805-0,73
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,126010-0,92
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)3,045656-0,65
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,691946-0,47
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,392918-0,45
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF38,813226-0,98
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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