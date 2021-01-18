Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,027514-0,51Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,039399-0,50Yapı Kredi Port. Eur.