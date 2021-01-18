Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
18.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 18.01.2021 14:56
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,027514-0,51Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,039399-0,50Yapı Kredi Port. Eur.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,027514
|-0,51
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,039399
|-0,50
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,218914
|-0,46
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,065940
|-0,44
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,089065
|-0,24
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|0,997663
|-2,54
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,010717
|-2,45
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|0,962439
|-1,85
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|2,363214
|-1,59
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|3,729582
|-1,14
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|15,105960
|-2,64
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,108656
|-2,58
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,054995
|-2,57
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,704868
|-2,13
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,044934
|-1,97
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,422135
|-0,96
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,252101
|-0,92
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,069060
|-0,79
|Gedik Portföy Bir. Değ. Fon
|1,609136
|-0,74
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,105805
|-0,73
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,126010
|-0,92
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,045656
|-0,65
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,691946
|-0,47
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,392918
|-0,45
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|38,813226
|-0,98
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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