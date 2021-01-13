Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

13.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:22
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon8,617123-1,25Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon8,617123-1,25
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,039871-0,88
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,066503-0,55
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,220917-0,46
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu3,270189-0,30
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,785242-0,28
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,113087-0,37
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,057201-0,34
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,417601-0,32
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,721724-0,31
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,057870-0,25
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,042331-0,51
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,108968-0,34
Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon1,661561-0,13
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon0,114071-0,11
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,035226-0,10
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu1,013372-0,43
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF44,238521-0,31
QNB Finans Portföy Altın BYF39,249942-0,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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