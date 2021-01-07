En fazla kaybettiren yatırım fonları
07.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:40
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,33 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,00 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,92 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,33 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,00 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,92 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,081010
|-2,33
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|45,181621
|-2,00
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|131,576311
|-1,92
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|39,993720
|-1,89
|Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.
|0,036159
|-1,86
|Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu
|1,023053
|-1,77
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,520463
|-1,45
|Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu
|0,043223
|-1,41
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|698,287249
|-1,40
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022035
|-1,26
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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