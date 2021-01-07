En fazla kaybettiren yatırım fonları
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En fazla kaybettiren yatırım fonları

07.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:40
En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,33 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,00 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,92 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,33 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,00 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,92 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,081010-2,33
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF45,181621-2,00
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu131,576311-1,92
QNB Finans Portföy Altın BYF39,993720-1,89
Garanti Portföy Yab. BYF F.S.F.0,036159-1,86
Garanti Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu1,023053-1,77
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,520463-1,45
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,043223-1,41
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF698,287249-1,40
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,022035-1,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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