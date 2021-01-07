En fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 2,33 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 2,00 ile "Ziraat Portföy Altın Katılım BYF" ve yüzde 1,92 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.